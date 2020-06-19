Сама программа уже написана на 80% посмотреть можно здесь: gitclone https://[email protected]/dv4erk/cam-for.gitПрограмма написана на Java + OpenCV, интерфейс наHTML+CSS+JSНеобходимо программу довести до финала.Камеры уже приобретены и установлены для тестированияпрограммы. Камеры беспроводные wi-fi. Что должна делать программа: 1. ...
Провести моделирование по приведенным уравнениям в матлабе
Из книги во вложении на с.166-170 рассмотрена задача оптимизации курсового движения с помощью алгоритма с прогнозирующей моделью. Нужно провести моделирование по приведенным в книге уравнениям, сначала просто повторив результаты, а потом изменив скорость, положение и форму препятствия (что-то одно или несколько). Моделирование – в матлабе. Принимается в виде отчета по использованным формулам, моделью и графикам траектории движения.
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