Провести моделирование по приведенным уравнениям в матлабе

Из книги во вложении на с.166-170 рассмотрена задача оптимизации курсового движения с помощью алгоритма с прогнозирующей моделью. Нужно провести моделирование по приведенным в книге уравнениям, сначала просто повторив результаты, а потом изменив скорость, положение и форму препятствия (что-то одно или несколько). Моделирование – в матлабе. Принимается в виде отчета по использованным формулам, моделью и графикам траектории движения.