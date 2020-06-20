СРОЧНО! C# Постройка когнитивной карты (постройка графов).

Добрый день , необходимо реализовать программу с интерфейсом для постройки графов.

Это очень срочно, необходимо выполнить работу в течение 2 - 3 дней.

Прикрепил две картинки, одна демонстрирует матрицу смежности , вторая - примерный вид холста когнитивной карты.

Жду ваши предложения и цену.

Тз:

1) Программа должна быть реализована через c# windows form;

2) Создается вершина по клику либо перетаскиванием объекта на холст, должна быть возможность наименования вершины;

3) Метод создания ребер между вершинами на ваш выбор. Проработать возможность добавления влияния ( от -1 до 1 ), если влияние отрицательное , то ребро меняет цвет;

4) Создать форму с отображением матрицы смежности.

5) Должна быть возможность сохранить холст с графами и матрицу в один файл формата xlsx.