Нужна автоматизация входа в игру, создания персонажа и отыгрывания стартовой цепочки, дальше - запуск боев с имитацией деятельности (брать в прицел, применять способности случайным образом). Работать только "легальными" средствами автоматизации, без взлома (игры имеют отличную ...
Функционал: проверка является ли связанным заданный граф
Здравствуйте. Есть приложение на Java, в которое надо добавить функционал: проверка является ли связанным заданный граф (рекурсивная реализация).
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