Доработка функии подобра веса

$12
  1. Биржа фриланса
  2. Прикладное ПО
Завершен1 заявка314 просмотров

Необходимо в выполненной задаче ранее изменить допустимое окно для подбора с абсолютных значений на процент

5 лет назад
Sensirex
38 лет
12 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

Hobbit_Jedi
Сергей 
46 лет
15 лет в сервисе
Был
2 года назад
5 лет назад
$12
1 день
Escrow
Всё как всегда на высоте Всё вовремя и в отличном качетве Благодарю!
Как и в прошлый раз - все гладко. Четко поставленная задача, быстрая проверка, мгновенная оплата.

Заявки фрилансеров

Hobbit_Jedi
Сергей 
46 лет
15 лет в сервисе
Был
2 года назад
5 лет назад

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