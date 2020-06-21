Парсер

  1. Биржа фриланса
  2. Прикладное ПО
Закрыт6 заявок458 просмотров

Необходимо считывать данные с определенных областей окна исходного ПО, и на основании этих данных строить текстовый отчет.

5 лет назад
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