Требуется разработка программы для фарма валюты и опыта в игре

  1. Биржа фриланса
  2. Прикладное ПО
Закрыт9 заявок9399 просмотров

Нужна автоматизация входа в игру, создания персонажа и отыгрывания стартовой цепочки, дальше - запуск боев с имитацией деятельности (брать в прицел, применять способности случайным образом).  Работать только "легальными" средствами автоматизации, без взлома (игры имеют отличную защиту).

Оплата по частям либо безопасная сделка.  Обязательно предоставление исходников и дальнейшая платная поддержка. 

Если у Вас нет достаточно времени на проект  - не пишите. 

5 лет назад
alias_group_vl
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