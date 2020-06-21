Требуется разработка программы для фарма валюты и опыта в игре

Нужна автоматизация входа в игру, создания персонажа и отыгрывания стартовой цепочки, дальше - запуск боев с имитацией деятельности (брать в прицел, применять способности случайным образом). Работать только "легальными" средствами автоматизации, без взлома (игры имеют отличную защиту).

Оплата по частям либо безопасная сделка. Обязательно предоставление исходников и дальнейшая платная поддержка.

Если у Вас нет достаточно времени на проект - не пишите.