Библиотека на C#, УКЭП, КриптоПро

Добрый день! Требуется библиотека на C# (с исходниками), которая бы умела через УКЭП (КриптоПро): 1. получить список сертификатов, 2. С нужным сертификатом пройти веб авторизацию и получить ИД сессии. 3. Получить данные для подписи.

Имеется пример/описание процесса где все лежит, нужно все забрать и уложить в библиотеку.