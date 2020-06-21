Библиотека на C#, УКЭП, КриптоПро

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Прикладное ПО
Закрыт1 заявка430 просмотров

Добрый день! Требуется библиотека на C# (с исходниками), которая бы умела через УКЭП (КриптоПро): 1. получить список сертификатов, 2. С нужным сертификатом пройти веб авторизацию и получить ИД сессии. 3. Получить данные для подписи.

Имеется пример/описание процесса где все лежит, нужно все забрать и уложить в библиотеку.

5 лет назад
rsaushkin
Роман 
44 года
5 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Максим
 
35 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад