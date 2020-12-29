Доступ к базе PostgreSQL из проекта vc2008

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  2. Прикладное ПО
Завершен1 заявка601 просмотр

Требования в файле.

PostgreSQL
5 лет назад
msa
54 года
8 лет в сервисе
Был
4 месяца назад

Выбранный исполнитель

skobivan
Иван 
24 года
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
5 лет назад
$20
16 дней
Escrow
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!

Заявки фрилансеров

skobivan
Иван 
24 года
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
5 лет назад

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