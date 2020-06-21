Нужна автоматизация входа в игру, создания персонажа и отыгрывания стартовой цепочки, дальше - запуск боев с имитацией деятельности (брать в прицел, применять способности случайным образом). Работать только "легальными" средствами автоматизации, без взлома (игры имеют отличную ...
Создать телеграм бот
Нужно создать телеграм бота для напоминания о времени настулпения оплаты за свой кредит (ипотеку). Допустим, человек, который авторизовался у бота (по номеру телефона), отправляет фотографии приложение к договору кредита (ипотеки), где указаны даты и сумма погашения, необходимая для оплаты в ближайшей период за один день.
После, необходимо будет ввести в бота эти данные с фотографий (скорее всего не получиться это сделать автоматически), чтобы настроить бота для отправки сообщений человеку о времени и сумме, которую ему необходимо оплатить.
Также, нужно сделать опцию для вывода полной информации графика погащения кредита, в случае соответствующего запроса по боту.
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