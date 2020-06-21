Голосовое меню c STT

Задача:

Настроить в Asterisk 16.6.0+ rest ARI скрипты для голосового меню c speech-to-text через channel/ExternalMedia . Провести тестирование на нагрузку более 1000 звонков в минуту.

Есть примеры ARI https://github.com/asterisk/asterisk-external-media для Google speech на node.js их можно доработать.

Подробности при личной переписке.