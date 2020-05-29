GavrilovaJuliaTM

Задача: Настроить в Asterisk 16.6.0+ rest ARI скрипты для голосового меню c speech-to-text через channel/ExternalMedia . Провести тестирование на нагрузку более 1000 звонков в минуту. Есть примеры ARI https://github.com/asterisk/asterisk-external-media для Google speech на node.js их ...
Действие аккаунта приостановлено!
- Прикладное ПО1 заявкаЗакрыт5 лет назад
Инф. система планируется для разработки под конкретное предприятие. Главной задачей системы является наличие базы данных средств измерений, отслеживание их состояний и формирование отчетной документации. Проект находится в стадии разработки. Готовы рассмотреть реализацию на ...Базы данных5 заявокЗакрыт5 лет назад
Планируется реализация корпоративного портала на базе Битрикс 24 с функционалом тарифа "Компания". Требуется реализации нетипичного функционала для проведения анкетирования сотрудников. Форм анкетирования будет около 20. Описание процесса анкетирования и пример анкет прилагаю. ...Системы управления (CMS)3 заявкиЗакрыт5 лет назад