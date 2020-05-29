GavrilovaJuliaTM

Задача: Настроить в Asterisk 16.6.0+ rest ARI скрипты для голосового меню c speech-to-text через channel/ExternalMedia . Провести тестирование на нагрузку более 1000 звонков в минуту. Есть примеры ARI https://github.com/asterisk/asterisk-external-media для Google speech на node.js их ...