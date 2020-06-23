ПО под windows для перевода текстового файла в диаграммы

Нужно создать телеграм бота для напоминания о времени настулпения оплаты за свой кредит (ипотеку). Допустим, человек, который авторизовался у бота (по номеру телефона), отправляет фотографии приложение к договору кредита (ипотеки), где указаны даты и сумма ...