Собрать инсталлятор в простой exe файл, который установить web server apache2.2+mysql+php5.6+сразу положит файлы скриптов php в папку htdocs apache+сразу установит ioncube loader+ярлыки на раб стол. Пример прилагаю. Надо собрать точно такой же, и ...
ПО под windows для перевода текстового файла в диаграммы
Исходные данные в виде текстовом файла определенного вида. Необходимо написать интерфейс для пользователя, который будет выводить эти данные в виде диаграмм и таблиц.
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