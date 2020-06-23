ПО под windows для перевода текстового файла в диаграммы

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Исходные данные в виде текстовом файла определенного вида. Необходимо написать интерфейс для пользователя, который будет выводить эти данные в виде диаграмм и таблиц.

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