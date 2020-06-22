Создать инсталлятор по примеру

Собрать инсталлятор в простой exe файл, который установить web server apache2.2+mysql+php5.6+сразу положит файлы скриптов php в папку htdocs apache+сразу установит ioncube loader+ярлыки на раб стол.

Пример прилагаю.

Надо собрать точно такой же, и дать мне инструмент чтобы я сам мог вкладывать туда php скрипты для установки.