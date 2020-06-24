Написать программу проводящую моделирование орбитального движения и выполняющую визуализацию орбиты спутника. Необходимо получить с сайта NASA ( либо любой проверенный сайт) орбитальные элементы заданного спутника, провести моделирование орбиты на одном витке и визуализировать полученные данные ...
Написать программу
Написать программу на языке Matlab: Дан массив чисел. Найти номер первого элемента, больше 9. Также найти сумму КВАДРАТОВ чисел, стоящих в массиве после найденного элемента. Программу писать с комментариями
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Прикладное ПО3 заявкиЗакрыт5 лет назад
Исходные данные в виде текстовом файла определенного вида. Необходимо написать интерфейс для пользователя, который будет выводить эти данные в виде диаграмм и таблиц.Прикладное ПО7 заявокЗакрыт5 лет назад
- $10
Собрать инсталлятор в простой exe файл, который установить web server apache2.2+mysql+php5.6+сразу положит файлы скриптов php в папку htdocs apache+сразу установит ioncube loader+ярлыки на раб стол. Пример прилагаю. Надо собрать точно такой же, и ...Прикладное ПО1 заявкаЗакрыт5 лет назад
Добрый день! Требуется парсер. Мы предоставляем услуги для бизнеса, нам требуется собрать магазины, которым наши услуги нужны. Каким образом это можно делать? Каким образом мы это делаем руками? 1-ый вариант. Собирается семантическое ...Прикладное ПО25 заявокЗакрыт5 лет назад
- $500
Накрутчик зрителей ютуб, реализация на С++ или C# или питон на Ваш выбор- срочно! ТЗ - покажу исполнителю Оплата по факту готовности! Бюджет 500$ Срок 7 дней Оставляйте Ваш телеграммПрикладное ПО6 заявокЗакрыт5 лет назад
Требования в файле.Прикладное ПО1 исполнительЗавершен4 года назад
Нужно создать телеграм бота для напоминания о времени настулпения оплаты за свой кредит (ипотеку). Допустим, человек, который авторизовался у бота (по номеру телефона), отправляет фотографии приложение к договору кредита (ипотеки), где указаны даты и сумма ...Прикладное ПО4 заявкиЗакрыт5 лет назад
Задача: Настроить в Asterisk 16.6.0+ rest ARI скрипты для голосового меню c speech-to-text через channel/ExternalMedia . Провести тестирование на нагрузку более 1000 звонков в минуту. Есть примеры ARI https://github.com/asterisk/asterisk-external-media для Google speech на node.js их ...Прикладное ПО1 заявкаЗакрыт5 лет назад
Вычислить и вывести на экран в виде таблицы значения функции F на интервале от Хнач. до Хкон. c шагом dХ.где a, b, c – действительные числа.Значения a, b, c, Хнач., Хкон., dХ ввести с клавиатуры. Оформить ...Прикладное ПО12 заявокЗакрыт5 лет назад
Здравствуйте. Есть приложение на Java, в которое надо добавить функционал: проверка является ли связанным заданный граф (рекурсивная реализация).Прикладное ПО1 исполнительЗавершен5 лет назад