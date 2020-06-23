Написать программу для моделирование движения ИСЗ на Python или C/C++

  1. Биржа фриланса
  2. Прикладное ПО
Закрыт3 заявки358 просмотров

Написать программу проводящую моделирование орбитального движения и выполняющую визуализацию орбиты спутника. Необходимо получить с сайта NASA ( либо любой проверенный сайт) орбитальные элементы заданного спутника, провести моделирование орбиты на одном витке и визуализировать полученные данные (построить трёхмерную орбиту спутника и трассу спутника). Результаты моделирования должны быть привязаны к реальному времени

Python
5 лет назад
guest_15929066464592
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Владислав
 
30 лет
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
1 отзыв
5 лет назад
Максим
 
48 лет
19 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
5 лет назад
Алексей
 
50 лет
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
5 лет назад

  • Похожие заказы

  • Создать инсталлятор по примеру

    $10

    Собрать инсталлятор в простой exe файл, который установить web server apache2.2+mysql+php5.6+сразу положит файлы скриптов php в папку htdocs apache+сразу установит ioncube loader+ярлыки на раб стол. Пример прилагаю. Надо собрать точно такой же, и ...

    ApacheMySQLPHP
    Прикладное ПО1 заявка
    Закрыт
    5 лет назад

  • Парсинг сайтов

    Добрый день!  Требуется парсер. Мы предоставляем услуги для бизнеса, нам требуется собрать магазины, которым наши услуги нужны.  Каким образом это можно делать? Каким образом мы это делаем руками?  1-ый вариант. Собирается семантическое ...

    Прикладное ПО25 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Создать телеграм бот

    Нужно создать телеграм бота для напоминания о времени настулпения оплаты за свой кредит (ипотеку). Допустим, человек, который авторизовался у бота (по номеру телефона), отправляет фотографии приложение к договору кредита (ипотеки), где указаны даты и сумма ...

    Прикладное ПО4 заявки
    Закрыт
    5 лет назад

  • Голосовое меню c STT

    Задача: Настроить в Asterisk 16.6.0+ rest ARI скрипты для голосового меню c speech-to-text через channel/ExternalMedia . Провести тестирование на нагрузку более 1000 звонков в минуту. Есть примеры ARI https://github.com/asterisk/asterisk-external-media для Google speech на node.js их ...

    AsteriskNode.js
    Прикладное ПО1 заявка
    Закрыт
    5 лет назад

  • Написать программу и описать каждую строчку

    Вычислить и вывести на экран в виде таблицы значения функции F на интервале от Хнач. до Хкон. c шагом dХ.где a, b, c – действительные числа.Значения a, b, c, Хнач., Хкон., dХ ввести с клавиатуры. Оформить ...

    Прикладное ПО12 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Библиотека на C#, УКЭП, КриптоПро

    $100

    Добрый день! Требуется библиотека на C# (с исходниками), которая бы умела через УКЭП (КриптоПро): 1. получить список сертификатов, 2. С нужным сертификатом пройти веб авторизацию и получить ИД сессии. 3. Получить данные для подписи. Имеется ...

    Прикладное ПО1 заявка
    Закрыт
    5 лет назад