Исходные данные в виде текстовом файла определенного вида. Необходимо написать интерфейс для пользователя, который будет выводить эти данные в виде диаграмм и таблиц.
Написать программу для моделирование движения ИСЗ на Python или C/C++
Написать программу проводящую моделирование орбитального движения и выполняющую визуализацию орбиты спутника. Необходимо получить с сайта NASA ( либо любой проверенный сайт) орбитальные элементы заданного спутника, провести моделирование орбиты на одном витке и визуализировать полученные данные (построить трёхмерную орбиту спутника и трассу спутника). Результаты моделирования должны быть привязаны к реальному времени
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