Написать программу на языке Matlab: Дан массив чисел. Найти номер первого элемента, больше 9. Также найти сумму КВАДРАТОВ чисел, стоящих в массиве после найденного элемента. Программу писать с комментариями
Софт для discord.com
Приветствую, нужен софт для discord.com
В него входит функция регистратора, рассыльщика, парсера и чат-бота.
Подробней опишу по ходу диалога
Заявки фрилансеров
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