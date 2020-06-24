Изменить код бота телеграмм

СРОЧНО!!Написан код и тесты к нему.(телеграмм бот) Нужно импортировать классы и функции из файла с тестами. Получается что тесты работают только при одновременном запуске с ботом, а нужно чтобы они работали отдельно брали информацию из бота парсили ее и выдавали результат. Файлы отдельно отправлю!