Написать программу на языке Matlab: Дан массив чисел. Найти номер первого элемента, больше 9. Также найти сумму КВАДРАТОВ чисел, стоящих в массиве после найденного элемента. Программу писать с комментариями
Изменить код бота телеграмм
СРОЧНО!!Написан код и тесты к нему.(телеграмм бот) Нужно импортировать классы и функции из файла с тестами. Получается что тесты работают только при одновременном запуске с ботом, а нужно чтобы они работали отдельно брали информацию из бота парсили ее и выдавали результат. Файлы отдельно отправлю!
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