Логические игры с магнитами

  1. Биржа фриланса
  2. Прикладное ПО
Закрыт1 заявка662 просмотра

требуется разработчик книг-игр с магнитами (логических).

для каждой книги необходимо разработать 48 заданий и разбить их на 3 уровня сложности.

возможность разработчика сделать иллюстрации приветствуется

утверждение в 2 этапа

примеры – фото образцов предоставлю

5 лет назад
Duunia
Виктор 
38 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Александр
 
39 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад

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