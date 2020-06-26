Написать формулу для объединения столбцов в гугл таблицах.

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Закрыт2 заявки750 просмотров

Нужно написать формулу для объединения столбцов в гугл таблицах.Пример по фото. Имеются 8 столбцов. A-H

В итог попадает сначала А2-D2,следующей строкой E2-H2.

Далее все по новой, A3-D3, но если E3-H3 пусто, то пропускается.

5 лет назад
guest_15933784809228
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