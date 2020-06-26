Распознавание изображений, классификация ( Tensorflow )

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Закрыт2 заявки856 просмотров

Добрый день

Есть интересная реальная Прикладная задача по Машинному обучению : 

- у нас есть сайт

с большим количеством  отклассифицированных  свадебных платьев  ( около

10000  платьев -  и соответственно около 25000 фото платьев в разных

ракурсах  ). Думаю у нас получится выкачать с сайта фотографии в несколько папок ( классификация ) для обучения нейросети.

- возникла идея : на этой большой выборке  сделать нейронную сетку -

чтобы сама классифицировала платья в админке сайта.  Для начала можно

попробовать сделать прототип на  Keras и Tensorflow. 

Вот примеры :

https://www.asozykin.ru/courses/nnpython-lab1

https://colab.research.google.com/drive/1JWYrG22WmrUWB7FrD2ETUusiSHZa2rmw?usp=sharing

ai, нейросейть

Машинное обучение
5 лет назад
high-light
Валерий 
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