Распознавание изображений, классификация ( Tensorflow )

Добрый день

Есть интересная реальная Прикладная задача по Машинному обучению :

- у нас есть сайт

с большим количеством отклассифицированных свадебных платьев ( около

10000 платьев - и соответственно около 25000 фото платьев в разных

ракурсах ). Думаю у нас получится выкачать с сайта фотографии в несколько папок ( классификация ) для обучения нейросети.

- возникла идея : на этой большой выборке сделать нейронную сетку -

чтобы сама классифицировала платья в админке сайта. Для начала можно

попробовать сделать прототип на Keras и Tensorflow.

Вот примеры :

https://www.asozykin.ru/courses/nnpython-lab1

https://colab.research.google.com/drive/1JWYrG22WmrUWB7FrD2ETUusiSHZa2rmw?usp=sharing

ai, нейросейть