С 01.07.2020 в РФ вводится обязательная маркировка лекарств. Занимется этим https://честныйзнак.рф/ (далее ЧЗ). Нужно для клиники сделать виндовую службу, которая обеспечит обмен данными между расположенным в интернете сервером ЧЗ, и расположенным в локальной сети ...
Распознавание изображений, классификация ( Tensorflow )
Добрый день
Есть интересная реальная Прикладная задача по Машинному обучению :
- у нас есть сайт
с большим количеством отклассифицированных свадебных платьев ( около
10000 платьев - и соответственно около 25000 фото платьев в разных
ракурсах ). Думаю у нас получится выкачать с сайта фотографии в несколько папок ( классификация ) для обучения нейросети.
- возникла идея : на этой большой выборке сделать нейронную сетку -
чтобы сама классифицировала платья в админке сайта. Для начала можно
попробовать сделать прототип на Keras и Tensorflow.
Вот примеры :
https://www.asozykin.ru/courses/nnpython-lab1
https://colab.research.google.com/drive/1JWYrG22WmrUWB7FrD2ETUusiSHZa2rmw?usp=sharing
ai, нейросейть
Заявки фрилансеров
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