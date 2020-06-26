Написать программу на языке Matlab: Дан массив чисел. Найти номер первого элемента, больше 9. Также найти сумму КВАДРАТОВ чисел, стоящих в массиве после найденного элемента. Программу писать с комментариями
Написать программу или расширение для браузера
Написать программу или расширение для браузера (расширение предпочтительней).
Программа считывает значение с сайта:
https://charts.forexpf.ru/html/htmlquotes/charts04.jsp
Поле USD/RUB - Bid необходимо записать в файл в формате без точки (например 69777).
Это значение необходимо обновлять раз в 1 секунду. Файл перезаписывать.
Программа должна работать в фоне, не мешать пользователю.
Необходимы исходники.
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