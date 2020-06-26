Изменить частоту кадров или разрешение в автомоб. видеорегистраторе

Есть дамп, слитый из видеорегистратора через программатор (https://yadi.sk/d/w95T_0lLf9J1ZQ). Вроде как успешно дизассемблируется через программу IDA Pro (архитектура АRМ). Основная задача - уменьшить раза в полтора-два минимальный битрейт записываемого видео, чтобы на флешку 32GB (максимальный объем, поддерживаемый видеорегистратором) помещалось не менее 15 часов записи. Необходимо либо снизить частоту кадров в видеозаписи до 15 кадров в секунду (предпочтительно), либо уменьшить разрешение видеозаписи - минимально доступное разрешение - VGA, в прошивке фигурирует QVGA - но в меню оно не доступно. Допустим вариант с ухудшением качества кодирования MJPEG. Функция записи по датчику движения - не подходит, режим парковки - тоже.

Купить другое устройство - не подходит.)