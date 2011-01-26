Перенос modx/wordpress сайта на новый хостинг

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт5 заявок149 просмотров

Есть доступы ftp и mysql на новый и старый хост. phpmyadmin нигде не установлен

MODXMySQLWordPress
14 лет назад
olson
52 года
17 лет в сервисе
Был
3 года назад

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Нет заявок фрилансеров