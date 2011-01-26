Нужен человек который напишет не большой скрипт для редактирования кое какого контента. Подробности при переписке.
Приложение Вконтакте разработать.
Необходимо разработать приложение для Вконтакте.
Как пример приложение - http://vkontakte.ru/app1643295_2097133
Но у нас каждому дается только 2 пробных СМС. И не каждый день а вообще.
Далее СМС нужно покупать за голоса. 1 Голос - 5 СМС.
За приглашенных друзей, потративших хотя бы один голос дается 2 СМС.
Все эти параметры должны настраиваться, поэтому соответственно нужна админка.
Фишка в том, что у нас можно подставлять отправителя. Из списка доступных. Например "DedMoroz", "Sovest" и т.д.
За 1 голос можно подать заявку на одобрение собственного отправителя. В таком случае отправитель попадает на модерацию к админу. После одобрения админа - отправитель будет достпен к подстановке для этого пользователя.
Доп. возможности - транслит сообщения, телефонная книжка, проверка правописания, сборник прикольных СМС-сообщений (в наборе - сообщение/отправитель) с возможностью быстрой вставки в нужные поля.
Нужно еще придумать какой-то интерактив, стимулирующий юзеров пользоваться приложением.
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Оставляйте свои заявки, обязательно подкрепляя работами из портфолио. (Прямые ссылки на приложение).
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