Приложение Вконтакте разработать.

Необходимо разработать приложение для Вконтакте.

Как пример приложение - http://vkontakte.ru/app1643295_2097133

Но у нас каждому дается только 2 пробных СМС. И не каждый день а вообще.

Далее СМС нужно покупать за голоса. 1 Голос - 5 СМС.

За приглашенных друзей, потративших хотя бы один голос дается 2 СМС.

Все эти параметры должны настраиваться, поэтому соответственно нужна админка.

Фишка в том, что у нас можно подставлять отправителя. Из списка доступных. Например "DedMoroz", "Sovest" и т.д.

За 1 голос можно подать заявку на одобрение собственного отправителя. В таком случае отправитель попадает на модерацию к админу. После одобрения админа - отправитель будет достпен к подстановке для этого пользователя.

Доп. возможности - транслит сообщения, телефонная книжка, проверка правописания, сборник прикольных СМС-сообщений (в наборе - сообщение/отправитель) с возможностью быстрой вставки в нужные поля.

Нужно еще придумать какой-то интерактив, стимулирующий юзеров пользоваться приложением.

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Оставляйте свои заявки, обязательно подкрепляя работами из портфолио. (Прямые ссылки на приложение).