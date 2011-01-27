Доработка сайта на Joomla

Сайт 78nakleek.ru. В приложенном к заказу файле представлено то, что должно получиться.

1) "Цвет вашей поверхности" - при выборе цвета, соответствующим образом меняется цвет фона.

2) "Цвет наклейки" - при выборе цвета, соответствующим образом меняется цвет наклейки.

(Насколько я понимаю, единственный вариант заранее подготовить все возможные варианты сочетания цветов? А можно .png накладывать друг на друга?)

3) "Размер наклейки" - при изменении размера наклейки, должна меняться цена.

4) "Свой размер" - при изменении ширины, высота наклейки должна рассчитываться автоматически исходя из заданных пропорций. При этом должна изменяться цена в соответствии с табличными значениями.

5) Упрощенная корзина - маленький ярлычок корзины должен отображать количество выбранных товаров и общую стоимость. При оформлении заказа клиенту должны быть предложены для заполнения следующие поля:

- ФИО

- Контактный номер телефон

- Вариант доставки: 1) Самовывоз 2) Курьер 3) Почта РФ 4) EMS

При выборе варианта доставки "Курьер" к стоимости заказа автоматически должна приплюсовываться сумма в 150р и должно создаваться дополнительное поле "Адрес доставки". При выборе пунктов №3 и №4 должны появляться дополнительные поля: "Город", "Адрес доставки", "Почтовый индекс". Исходя из выбранного города, система должна автоматически рассчитывать стоимость пересылки по табличным значениям.

6) Комментарий