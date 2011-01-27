Необходимо разработать приложение для Вконтакте. Как пример приложение - http://vkontakte.ru/app1643295_2097133 Но у нас каждому дается только 2 пробных СМС. И не каждый день а вообще. Далее СМС нужно ...
Доработка сайта на Joomla
Сайт 78nakleek.ru. В приложенном к заказу файле представлено то, что должно получиться.
1) "Цвет вашей поверхности" - при выборе цвета, соответствующим образом меняется цвет фона.
2) "Цвет наклейки" - при выборе цвета, соответствующим образом меняется цвет наклейки.
(Насколько я понимаю, единственный вариант заранее подготовить все возможные варианты сочетания цветов? А можно .png накладывать друг на друга?)
3) "Размер наклейки" - при изменении размера наклейки, должна меняться цена.
4) "Свой размер" - при изменении ширины, высота наклейки должна рассчитываться автоматически исходя из заданных пропорций. При этом должна изменяться цена в соответствии с табличными значениями.
5) Упрощенная корзина - маленький ярлычок корзины должен отображать количество выбранных товаров и общую стоимость. При оформлении заказа клиенту должны быть предложены для заполнения следующие поля:
- ФИО
- Контактный номер телефон
- Вариант доставки: 1) Самовывоз 2) Курьер 3) Почта РФ 4) EMS
При выборе варианта доставки "Курьер" к стоимости заказа автоматически должна приплюсовываться сумма в 150р и должно создаваться дополнительное поле "Адрес доставки". При выборе пунктов №3 и №4 должны появляться дополнительные поля: "Город", "Адрес доставки", "Почтовый индекс". Исходя из выбранного города, система должна автоматически рассчитывать стоимость пересылки по табличным значениям.
6) Комментарий
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Веб-программирование6 заявокЗакрыт14 лет назад
- $50
Нужен фильтр параметров ноутбуков на моем сайте www.4emodan.kiev.ua. Внешний вид фильтра,с возможностью ставить галочки напротив категорий фильтра: Производитель: asus acer ... Экран 8 10 ...Веб-программирование5 заявокЗакрыт14 лет назад
- $137
Создать компонент экскурсий для Joomla 1.5 с поиском и формой заказаЗавершен14 лет назад
- $250
Необходимо разработать сайт на NetCat и сверстать к нему макет из PSD. Основной функционал – визитка и небольшой интернет-магазин. Срок выполнения 3 дня. Олата по факту или заливаете на свой хост я смотрю.. и все ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт14 лет назад
Работа с Social Engine 3.x версии Требуется на основе плагина "объявления" сделать плагин "организации".Веб-программирование1 заявкаЗакрыт14 лет назад
Есть mp3 двиг написанный на ruby on rails. Есть ридми по установке. Требуется установить и настроить на сервере. После чего будут мелкие доработки по функционалу. Оплата через СБС.Завершен9 лет назад
Нужно распарсить фотогаллерею на сайте NGFrusia.ru/foto/: 1. сохранить все данные о разделах галлереи (года) и альбомах в МУСКЛЬ таблицу, 2. сохранить все фотографии на диск или сервер с переименованием файлов фотографий, 3. ...Завершен14 лет назад
- Веб-программирование5 заявокЗакрыт14 лет назад
Нужен человек который напишет не большой скрипт для редактирования кое какого контента. Подробности при переписке.Закрыт14 лет назад
- $30
+ 2 эффекта. подробности личноЗакрыт14 лет назад