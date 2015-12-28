Поднять и доработать cms на ruby on rails

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Завершен4 заявки332 просмотра

Есть mp3 двиг написанный на ruby on rails.

Есть ридми по установке. Требуется установить и настроить на сервере.

После чего будут мелкие доработки по функционалу.

Оплата через СБС.

Ruby
14 лет назад
Yastreb
46 лет
18 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад

Выбранный исполнитель

vad4
39 лет
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад
14 лет назад
$25
1 день
Отличный исполнитель
Приятно было работать. На возникающие вопросы получал своевременные ответы. Оплата была произведена ооочень быстро за что ему большое спасибо!

Заявки фрилансеров

vad4
39 лет
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад
14 лет назад