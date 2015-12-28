Необходимо разработать приложение для Вконтакте. Как пример приложение - http://vkontakte.ru/app1643295_2097133 Но у нас каждому дается только 2 пробных СМС. И не каждый день а вообще. Далее СМС нужно ...
Поднять и доработать cms на ruby on rails
Есть mp3 двиг написанный на ruby on rails.
Есть ридми по установке. Требуется установить и настроить на сервере.
После чего будут мелкие доработки по функционалу.
Оплата через СБС.
Выбранный исполнитель
Похожие заказы
- Веб-программирование6 заявокЗакрыт14 лет назад
- $137
Создать компонент экскурсий для Joomla 1.5 с поиском и формой заказаЗавершен14 лет назад
- $250
Необходимо разработать сайт на NetCat и сверстать к нему макет из PSD. Основной функционал – визитка и небольшой интернет-магазин. Срок выполнения 3 дня. Олата по факту или заливаете на свой хост я смотрю.. и все ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт14 лет назад
Работа с Social Engine 3.x версии Требуется на основе плагина "объявления" сделать плагин "организации".Веб-программирование1 заявкаЗакрыт14 лет назад
Нужно распарсить фотогаллерею на сайте NGFrusia.ru/foto/: 1. сохранить все данные о разделах галлереи (года) и альбомах в МУСКЛЬ таблицу, 2. сохранить все фотографии на диск или сервер с переименованием файлов фотографий, 3. ...Завершен14 лет назад
- Веб-программирование5 заявокЗакрыт14 лет назад
Нужен человек который напишет не большой скрипт для редактирования кое какого контента. Подробности при переписке.Закрыт14 лет назад
- $30
+ 2 эффекта. подробности личноЗакрыт14 лет назад
В общем: ищем программиста в Киеве, для реализации совместных проектов. А сейчас проекта: Текущая задача: Создать программную часть сайта для страховой компании: На данном этапе привожу общее ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт14 лет назад
Доброго времени суток! Нужен скрипт для прогона статей через транслэйт гугл.ком: 1. перевод заглавия статьи 2. перевод тела статьи 3. сохранение и того и другого в базу данных MYSQL ...Завершен14 лет назад