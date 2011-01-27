Доработка шаблона сайта

Здравствуйте,

собираюсь купить шаблон сайта и доработать его в своем дизайне и под свои задачи.

Необходимо: 1. консультация какой шаблоны выбрать, чтобы с ним было удобнее Вам же работать.

2. Доработать в шаблоне дизайн: цветовую гамму подложки, картинки, цвет шрифта и т.д

3. Залить на сайт всю необходимую информацию

4. Немного доработать структуру согласно четко прописанному ТЗ, возможно какие-то опции убрать.

5. Добавить галерею

Сайт нужен не флешевый. Могут быть оставлены некоторые флеш элементы.

Предполагаемый шаблон: http://www.templatemonster.com/website-templates/24539.html?tab=984

Если он по какой-либо причине не удобен для работы, может быть выбран другой

Бюджета большого нет, поэтому решающую роль при выборе исполнителя будет играть цена

Заранее благодарю

Дарья