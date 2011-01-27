Доработка шаблона сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт5 заявок238 просмотров

Здравствуйте,

собираюсь купить шаблон сайта и доработать его в своем дизайне и под свои задачи.

Необходимо: 1. консультация какой шаблоны выбрать, чтобы с ним было удобнее Вам же работать.

2. Доработать в шаблоне дизайн: цветовую гамму подложки, картинки, цвет шрифта и т.д

3. Залить на сайт всю необходимую информацию

4. Немного доработать структуру согласно четко прописанному ТЗ, возможно какие-то опции убрать.

5. Добавить галерею

Сайт нужен не флешевый. Могут быть оставлены некоторые флеш элементы.

Предполагаемый шаблон: http://www.templatemonster.com/website-templates/24539.html?tab=984

Если он по какой-либо причине не удобен для работы, может быть выбран другой

Бюджета большого нет, поэтому решающую роль при выборе исполнителя будет играть цена

Заранее благодарю

Дарья

HTML
14 лет назад
evgeni007
Евгений 
53 года
15 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

dovich
Бойцов 
46 лет
17 лет в сервисе
Был
10 лет назад
14 лет назад
$100
7 дней

Заявки фрилансеров

dovich
Бойцов 
46 лет
17 лет в сервисе
Был
10 лет назад
14 лет назад