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Макрос для Word на VBA
Необходимо разработать макрос для Word 2003 на VBA скрипте
Макрос должен осуществлять следующий алгоритм:
Находить в документе текст Стиля 1 (стиль задается в параметрах скрипта)
и копировать его в ячейку столбца А (задается в параметрах скрипта) MS Excel 2003 (документ либо создается новый, либо
открывается по указываемому в параметрах пути)
Далее искать тексты Стиля 2 и 3 (стили задаются в параметрах скрипта) и копировать его в ячейку столбцов B и С (задается в параметрах скрипта) того же ряда что и текст Стиля 1, пока не будет найден новый текст стиля 1.
Как только скрипт находит новый текст Стиля 1 он копирует его в ячейку столбца А нового ряда и начинает поиск текстов со стилями 2 и 3.
Скрипт выполняется пока не достигнут конец документа.
Выбранный исполнитель
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