Макрос для Word на VBA

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Завершен3 заявки210 просмотров

Необходимо разработать макрос для Word 2003 на VBA скрипте

Макрос должен осуществлять следующий алгоритм:

Находить в документе текст Стиля 1 (стиль задается в параметрах скрипта)

и копировать его в ячейку столбца А (задается в параметрах скрипта) MS Excel 2003 (документ либо создается новый, либо

открывается по указываемому в параметрах пути)

Далее искать тексты Стиля 2 и 3 (стили задаются в параметрах скрипта) и копировать его в ячейку столбцов B и С (задается в параметрах скрипта) того же ряда что и текст Стиля 1, пока не будет найден новый текст стиля 1.

Как только скрипт находит новый текст Стиля 1 он копирует его в ячейку столбца А нового ряда и начинает поиск текстов со стилями 2 и 3.

Скрипт выполняется пока не достигнут конец документа.

VBA
14 лет назад
serg3d
Сергей 
42 года
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад

Выбранный исполнитель

vyden
Денис 
44 года
18 лет в сервисе
Был
5 лет назад
14 лет назад
$11
2 дня
Денис, замечательно справился с поставленной задачей. Работа была выполнена в срок, все требования задания были учтены. Код написан грамотно и аккуратно, а интерфейс приложения эргономичен. Спасибо большое за работу!
Было приятно поработать.

Заявки фрилансеров

vyden
Денис 
44 года
18 лет в сервисе
Был
5 лет назад
14 лет назад