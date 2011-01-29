Макрос для Word на VBA

Необходимо разработать макрос для Word 2003 на VBA скрипте

Макрос должен осуществлять следующий алгоритм:

Находить в документе текст Стиля 1 (стиль задается в параметрах скрипта)

и копировать его в ячейку столбца А (задается в параметрах скрипта) MS Excel 2003 (документ либо создается новый, либо

открывается по указываемому в параметрах пути)

Далее искать тексты Стиля 2 и 3 (стили задаются в параметрах скрипта) и копировать его в ячейку столбцов B и С (задается в параметрах скрипта) того же ряда что и текст Стиля 1, пока не будет найден новый текст стиля 1.

Как только скрипт находит новый текст Стиля 1 он копирует его в ячейку столбца А нового ряда и начинает поиск текстов со стилями 2 и 3.

Скрипт выполняется пока не достигнут конец документа.