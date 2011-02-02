Вывод каталога товаров

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен2 заявки140 просмотров

Приветствую!

Необходимо настроить вывод трехуровнего каталога на яваскриптах. движок вамшоп

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14 лет назад
Zels
41 год
16 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

sheva107
Андрей 
43 года
15 лет в сервисе
Был
7 лет назад
14 лет назад
$25
1 день
Андрей отлично справился с работой, проявив профессионализм, начиная с быстрого понимания поставленной задачи, заканчивая оперативным качественным выполнением. Спасибо! Буду обращаться
Интересный проект. Четкое тз. Приятный и компетентный заказчик. Только хорошие впечатления. Наилучшие рекомендации.

Заявки фрилансеров

sheva107
Андрей 
43 года
15 лет в сервисе
Был
7 лет назад
14 лет назад