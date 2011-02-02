Необходимо разработать приложение для Вконтакте. Как пример приложение - http://vkontakte.ru/app1643295_2097133 Но у нас каждому дается только 2 пробных СМС. И не каждый день а вообще. Далее СМС нужно ...
Вывод каталога товаров
Приветствую!
Необходимо настроить вывод трехуровнего каталога на яваскриптах. движок вамшоп
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