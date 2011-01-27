Сделать сайт на WordPress (натянуть шаблон)

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт8 заявок269 просмотров

Требуется натянуть шаблон http://blogstyle.ru/2078 (немного доработать, по минимуму) и залить на хостинг

WordPress
14 лет назад
Fosfor
41 год
15 лет в сервисе
Был
год назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров