Плеер для сайта exolot.net

$500
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт9 заявок406 просмотров

Нужен новый потоковый плеер для онлайн радио exolot.net

------------------------------------------------------------------------------------------

ТЗ

1). графический эквалайзер (аналайзер) с кнопкой во весь экран

2). «memory mode» — запоминает действия слушателя «soft mode» — плавный плей/стоп

3). работоспособность плеера( windows, mac )

4). принцип работы плеера должен остаться прежним

Все остальное по ходу

-----------------------------------------------------------------------------------------

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ, ВСЕ ЧТО НИЖЕ БЫЛО НАПИСАНО 1 ГОД НАЗАД

13 лет назад
dizainsouz
43 года
16 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров