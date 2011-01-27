Нужен новый потоковый плеер для онлайн радио exolot.net ------------------------------------------------------------------------------------------ ТЗ 1). графический эквалайзер (аналайзер) с кнопкой во весь экран 2). «memory mode» — запоминает действия слушателя «soft ...
Скрипт каталога интернет магазина автозапчастей
Для наполнения каталога автозапчастей разработать скрипт
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $500Веб-программирование9 заявокЗакрыт13 лет назад
- $50
Нужен фильтр параметров ноутбуков на моем сайте www.4emodan.kiev.ua. Внешний вид фильтра,с возможностью ставить галочки напротив категорий фильтра: Производитель: asus acer ... Экран 8 10 ...Веб-программирование5 заявокЗакрыт14 лет назад
Здравствуйте, собираюсь купить шаблон сайта и доработать его в своем дизайне и под свои задачи. Необходимо: 1. консультация какой шаблоны выбрать, чтобы с ним было удобнее Вам же работать. 2. ...Закрыт14 лет назад
Необходимо разработать макрос для Word 2003 на VBA скрипте Макрос должен осуществлять следующий алгоритм: Находить в документе текст Стиля 1 (стиль задается в параметрах скрипта) и копировать его в ячейку ...Завершен14 лет назад
Приветствую! Необходимо настроить вывод трехуровнего каталога на яваскриптах. движок вамшопЗавершен14 лет назад
Необходим блок комментариев, по стилям и расположениям аватар, текста и прочего - точно совпадающий с вконтакте по функционалу надо: 1). вверху textarea развёрнут, под ним кнопка отправить ...Закрыт14 лет назад
Сайт 78nakleek.ru. В приложенном к заказу файле представлено то, что должно получиться. 1) "Цвет вашей поверхности" - при выборе цвета, соответствующим образом меняется цвет фона. 2) "Цвет наклейки" - при выборе ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт14 лет назад
- $137
Создать компонент экскурсий для Joomla 1.5 с поиском и формой заказаЗавершен14 лет назад
Есть mp3 двиг написанный на ruby on rails. Есть ридми по установке. Требуется установить и настроить на сервере. После чего будут мелкие доработки по функционалу. Оплата через СБС.Завершен9 лет назад
Нужно распарсить фотогаллерею на сайте NGFrusia.ru/foto/: 1. сохранить все данные о разделах галлереи (года) и альбомах в МУСКЛЬ таблицу, 2. сохранить все фотографии на диск или сервер с переименованием файлов фотографий, 3. ...Завершен14 лет назад