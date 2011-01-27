Доработать магазин на Joomla

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт4 заявки160 просмотров

Доброго времени суток,

Нужно доработать магазин на Joomla (VirtueMart), что осталось:

- Категория товаров

- Корзина

- Пользовательская часть

- Подписка на новости

- Пару доп. страниц с формами

- Поиск

Возможно еще что-то, что касается верстки, стили форм, все предоставлю сам. Нужно лишь только внедрение.

Оплата только по факту.

Joomla
14 лет назад
pompey
Эльман 
37 лет
17 лет в сервисе
Был
11 лет назад
23 отзыва(-1)

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров