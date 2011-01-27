Сверстать шаблон под Joker Board 3.0

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Закрыт2 заявки136 просмотров

Дизайн - готовый, нужно только сверстать под Joker Board 3.0,

Указывайте сроки и цену, макет доступен по запросу.

сразу после завершения проекта потребуется доработка этого скрипта, хочется сотрудничать только с одним человеком, поэтому оставляйте заявки только если вы программист и можете править исходный код скрипта.

14 лет назад
stanislav-ch
Максим 
42 года
18 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Выбранный исполнитель

Sivix
Санн 
40 лет
18 лет в сервисе
Был
14 лет назад
14 лет назад
$50
3 дня

Заявки фрилансеров

Sivix
Санн 
40 лет
18 лет в сервисе
Был
14 лет назад
14 лет назад

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