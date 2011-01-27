Система onine вещания TV и радио на сайте

Требуется человек, который сможет либо сделать сам всё , либо удалённо мне разъяснить:

1. недорогое онлайн-телевидение для небольшого телеканала на сайт (ну, то есть просмотр телевизора на страничке в реальном времени)

2. недорогое простое онлайн-радио для радиоканала на страницах сайта

можно вместе / можно по отдельности