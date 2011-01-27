Доброго времени суток, Нужно доработать магазин на Joomla (VirtueMart), что осталось: - Категория товаров - Корзина - Пользовательская часть - Подписка на новости - ...
Установить на хост баг трэкер Redmine
Здравствуйте.
Необходимо на хостинг (Apache) установить систему баг трэкинга Redmine.
Сайт системы: http://www.redmine.org/
Оплата: Яндекс
ICQ: семь три семь три два два
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