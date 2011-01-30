Javascript. Обработка json результатов поиска

$500
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт6 заявок206 просмотров

Есть интересная задача и соответствующий бюджет.

Требуется только javascript. Верстка уже готова.

Верстка и точное описание - тз, будет отправлено исполнителю.

Суть задачи:

Имеется сайт по покупке авиабилетов как anywayanyday.ru и skyscanner.ru На сайте после того как пользователь выбрал все параметры своего путшествия типа Москва-Санкт-Петербург или Токио-Лондон-ЛосАнджелес, дату вылета, количество пассажиров и проч. он нажимает "Поиск билетов". На сервер отправляется запрос и сервер в ответ возвращает json файл. Непосредсвенно с этим json и нужно работать.

На данный момент Имеется тестовый json файл c которым необходимо работать. На основе него надо будет формировать страницу выдачи. Страница выдачи - это информация о рейсах, времени прилета\вылета, стоимости, количестве пересадок и т.д. которые нашла система в соответствии с запросом пользователя.

Верстка предусматривает фильтры, которыми эту выдачу пользователь может "просеивать": Например, показывать только прямой рейс, только утренние рейсы или просеить выдачу фильтром Эконом\бизнес".

Проще говоря пользователь получив полную выдучу режет ее фильтрами. При этом никаких дополнительных запросов на сервер не отправляется - все происходит на "клиентской стороне". Если пользователь выбирает "Сбросить фильтры" к отображению появляется превоначальный вариант.

Вот собсвенно и все. Подробнее для кандидатов на почту или по скайп.

Дедлайн проекта 30.01.2011 (Воскресенье) в 20:00.

В понедельник нужно подключиться к тестированию задачи вместе с разработчиками - если возникнут правки - внести их.

И главное – нужен человек который хорошо управляется с native javascript – под эту задачу не подходит обычный only jQuery coder.

Писать на почту [email protected]

С темой письма "[free-lance.ru] JavaScripter Helper"

Или по skype: sbograd

Спасибо.

JavaScriptjQuery
14 лет назад
mallory
Сергей 
40 лет
18 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Заявки фрилансеров

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