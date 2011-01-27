Доброго времени суток, Нужно доработать магазин на Joomla (VirtueMart), что осталось: - Категория товаров - Корзина - Пользовательская часть - Подписка на новости - ...
Скрипт для Joomla
Нужно написать скрипт для Joomla, для заполнения каталога, и синхронизации остатков.
Из 1С выгрузка происходит в папку на ftp в формате xml. Нужно чтобы автоматически скрипт проверял наличие файла, и обновлял прайс. Прайсов будет несколько, одни и те же товары, но разные остатки в разных магазинах. При синхронизации надо будет смореть название файла, и в зависимости от него обновлять соответствующий столбик с остатками.
Желательна реализация на Zoo Catalog, но если есть другие предложения - выслушаю.
Предложения и цена, жду.
Заявки фрилансеров
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