Скрипт для Joomla

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка144 просмотра

Нужно написать скрипт для Joomla, для заполнения каталога, и синхронизации остатков.

Из 1С выгрузка происходит в папку на ftp в формате xml. Нужно чтобы автоматически скрипт проверял наличие файла, и обновлял прайс. Прайсов будет несколько, одни и те же товары, но разные остатки в разных магазинах. При синхронизации надо будет смореть название файла, и в зависимости от него обновлять соответствующий столбик с остатками.

Желательна реализация на Zoo Catalog, но если есть другие предложения - выслушаю.

Предложения и цена, жду.

Joomla
14 лет назад
masterd1
42 года
17 лет в сервисе
Была
2 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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