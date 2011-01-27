Нужно написать скрипт для Joomla, для заполнения каталога, и синхронизации остатков.

Из 1С выгрузка происходит в папку на ftp в формате xml. Нужно чтобы автоматически скрипт проверял наличие файла, и обновлял прайс. Прайсов будет несколько, одни и те же товары, но разные остатки в разных магазинах. При синхронизации надо будет смореть название файла, и в зависимости от него обновлять соответствующий столбик с остатками.

Желательна реализация на Zoo Catalog, но если есть другие предложения - выслушаю.

Предложения и цена, жду.