Дизайн - готовый, нужно только сверстать под Joker Board 3.0, Указывайте сроки и цену, макет доступен по запросу. сразу после завершения проекта потребуется доработка этого скрипта, хочется сотрудничать ...
Нужно сделать форму заказа на сайте
Нужно на сайте сделать форму заказа на сайте
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