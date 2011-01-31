Скрипт php+mysql, проект на один вечер

  1. Биржа фриланса
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Завершен12 заявок304 просмотра

Скрипт получает POST запрос с текстом, в котором перечислены параметры в следующем виде:

udid=”строка до 50 символов”;

name=”строка до 50 символов”;

systemName=”строка до 10 символов”;

systemVersion=”строка до 10 символов”;

model=”строка до 20 символов”;

bundleId=”строка до 20 симовлов”;

bundleVersion=”строка до 10 символов”;

скрипт сохраняет данные в одноименных полях базы, в поле timestamp ставит текущий timestamp сервера. Ищет в базе самую первую запись с такими же uiid и bundleId, и возвращает timestamp этой записи в текстовом виде или пустую строку, если такой записи нет.

оплата webmoney.

MySQLPHP
14 лет назад
valeriyvan
Валерий 
54 года
16 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

sergiuc
Сергей 
40 лет
17 лет в сервисе
Был
9 дней назад
14 лет назад
$25
1 день
Спасибо, все работает.
Как обычно, все хорошо. Уже не помню какой это по счету совместный проект. Очень приятный человек.

Заявки фрилансеров

sergiuc
Сергей 
40 лет
17 лет в сервисе
Был
9 дней назад
14 лет назад