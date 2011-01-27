Установить скрипт на сервере

$500
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт11 заявок334 просмотра

Задача: Установить скрипт на сервере, для этого нужно настроить сервер по предоставленным мною настройкам(nginx.conf и phpinfo) 1 в п1 и привести скрипт в полностью рабочее состояние, работу можно выполнить как у себя на сервере или можем взять тестовый VPS, как только работа будет выполнена то буду тестировать скрипт, после теста перевожу вам деньги... Прошу откликнуться только действительно профессионалов своего дела, программиста умеющего быстро ориентироваться в чужом коде(сайт на php), т.к уже 2 человека не смогли с этим справится... Оставляйте свои контактные данные, желательно аську, свяжусь с выбранным исполнителем сам

PHP
14 лет назад
aleks_kost
Алексей 
44 года
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад

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