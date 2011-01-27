Нужно на сайте сделать форму заказа на сайте
Установить скрипт на сервере
Задача: Установить скрипт на сервере, для этого нужно настроить сервер по предоставленным мною настройкам(nginx.conf и phpinfo) 1 в п1 и привести скрипт в полностью рабочее состояние, работу можно выполнить как у себя на сервере или можем взять тестовый VPS, как только работа будет выполнена то буду тестировать скрипт, после теста перевожу вам деньги... Прошу откликнуться только действительно профессионалов своего дела, программиста умеющего быстро ориентироваться в чужом коде(сайт на php), т.к уже 2 человека не смогли с этим справится... Оставляйте свои контактные данные, желательно аську, свяжусь с выбранным исполнителем сам
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