Объединить стили и скрипты в один файл

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен5 заявок256 просмотров

Объединить стили и скрипты в один файл и подключать в начале. Для ускорения работы сайта!

14 лет назад
BingoS
Даниил 
36 лет
18 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

AiosS
Давид 
34 года
15 лет в сервисе
Был
7 дней назад
14 лет назад
$8
1 день
Все супер, как всегда)
Сделал

Заявки фрилансеров

AiosS
Давид 
34 года
15 лет в сервисе
Был
7 дней назад
14 лет назад