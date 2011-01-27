Программирование фото-социальной сети

$1000
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки177 просмотров

Здравствуйте.

Необходима разработка программной части проекта: социальная сеть с акцентом на фотоотчеты. ТЗ во вложении. Прошу оценить сроки и стоимость? Приложите примеры реализованных проектов (2-3) с подобным программированием.

14 лет назад
suprom
Роман 
38 лет
19 лет в сервисе
Был
9 лет назад

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