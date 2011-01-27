Доработки по django (python)

Ufamax.net

Сайт написан на python с использованием фреймворка django.

Доработок много, в основном они мелкие (ссылку поставить с картинки, контакты поменять) и появляться будут часто. Пишу самые крупные, оцените, пожалуйста, их.

1. Сделать такой же калькулятор http://ufamax.net/calculator/1/ но по другим параметрам

2. Сделать дублирующее горизонтальное меню внизу сайта

3. Добавить сюда http://www.ufamax.net/catalog/zyxel/powerline/ в таблицу еще одно поле с описанием товара (берется из товара).