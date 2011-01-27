Работа над флеш

Есть готовый дизайн интерфейса для определенного раздела сайта, он выполнен на Flash и весь содержится в одном скомпилированном .swf файле.

Исходник конечно есть.

Требуется изменить дизайн, по предаставленному скриншоту, сделать полный аналог. Фактически нужно нарисовать объекты и заменить имеющиеся на новые. С AS работы фактически не будет, т.к. имеющаяся флешка и все её интерфейсы выполняют те же действия.

Если получится, то можно вырезать из скриншотов все элементы и не рисовать их. Часть графики есть в готовом виде.

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