Нужно на сайте сделать форму заказа на сайте
Работа над флеш
Есть готовый дизайн интерфейса для определенного раздела сайта, он выполнен на Flash и весь содержится в одном скомпилированном .swf файле.
Исходник конечно есть.
Требуется изменить дизайн, по предаставленному скриншоту, сделать полный аналог. Фактически нужно нарисовать объекты и заменить имеющиеся на новые. С AS работы фактически не будет, т.к. имеющаяся флешка и все её интерфейсы выполняют те же действия.
Если получится, то можно вырезать из скриншотов все элементы и не рисовать их. Часть графики есть в готовом виде.
Подробнее в ЛС..
Выслушаем предложения по цене и срокам.
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