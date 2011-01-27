Система показа новостей на Joomla

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Добрый день. Есть сайт на Joomla, с новостным блоком, сделанным, как на

er . ru

На главной странице есть три главных новости, которые меняются при наведении мышки на каждую из них. Надо установить такой же модуль на сайте на Joomla. Дизайн и верстка уже готовы, вывод новостей тоже готов, нужно установить этот модуль смены картинки при наведении мышки. И чтобы подсвечивалась та кнопка с новостью, на которую наведена мышь. Словом, чтобы работало, как на er . ru

Пишите, если будут вопросы, поясню. Рассмотрю все предложения.

Joomla
14 лет назад
tglife
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sfisher
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sfisher
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