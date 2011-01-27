Есть готовый дизайн интерфейса для определенного раздела сайта, он выполнен на Flash и весь содержится в одном скомпилированном .swf файле. Исходник конечно есть. Требуется изменить дизайн, по предаставленному скриншоту, сделать полный ...
Система показа новостей на Joomla
Добрый день. Есть сайт на Joomla, с новостным блоком, сделанным, как на
er . ru
На главной странице есть три главных новости, которые меняются при наведении мышки на каждую из них. Надо установить такой же модуль на сайте на Joomla. Дизайн и верстка уже готовы, вывод новостей тоже готов, нужно установить этот модуль смены картинки при наведении мышки. И чтобы подсвечивалась та кнопка с новостью, на которую наведена мышь. Словом, чтобы работало, как на er . ru
Пишите, если будут вопросы, поясню. Рассмотрю все предложения.
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