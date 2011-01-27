Работа с WebAsyst Shop-Script

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка106 просмотров

Требуется сделать исправления на сайте (интернет-магазин) на движке WebAsyst Shop-Script

Правки разные. Например:

- после обновления движка съехала главная страница. Поправить

- в шапке добавить/прописать инфу (тел, адрес)

и т.п. и т.д.

Вот таких пунктов порядка 15...

Желательно уверенное знание WebAsyst Shop-Script

Webasyst
14 лет назад
info_svet
Светлана 
43 года
14 лет в сервисе
Была
14 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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