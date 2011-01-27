Необходимо внести изменения в OpenFlashChart2. Ищу человека на две недели работы по задаче. Общее ТЗ будет выслан. Многое в исходном варианте есть, и требует расширения функционала: меню, курсор, обмен данными. Кратко: добавить ...
Работа с WebAsyst Shop-Script
Требуется сделать исправления на сайте (интернет-магазин) на движке WebAsyst Shop-Script
Правки разные. Например:
- после обновления движка съехала главная страница. Поправить
- в шапке добавить/прописать инфу (тел, адрес)
и т.п. и т.д.
Вот таких пунктов порядка 15...
Желательно уверенное знание WebAsyst Shop-Script
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