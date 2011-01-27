Требуется каталог недвижимости

$150
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка220 просмотров

Из функционала , добавление о недвижимости.

Продать,купить ,обменять, сдать арендовать.

Недвижиость как обычно,квартиры,дома,участки,комнаты и тд.

Все стандартно.Поиск ,личный кабинет. Дизайн делается.

Есть пример того что нужно, сроки короткие,можно сделать на чем то уже готовом,показать на чем.

По оплате сделали,показали,получили оплату,установили на моем сервере.

Кандидатам отвечу на вопросы,все расскажу.

14 лет назад
webjobes
Николай 
45 лет
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад

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