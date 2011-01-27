Нужно подключить платежную систему интеркасса. Заявки принемаются только с хорошим рейтингом skype: taras0108
Требуется каталог недвижимости
Из функционала , добавление о недвижимости.
Продать,купить ,обменять, сдать арендовать.
Недвижиость как обычно,квартиры,дома,участки,комнаты и тд.
Все стандартно.Поиск ,личный кабинет. Дизайн делается.
Есть пример того что нужно, сроки короткие,можно сделать на чем то уже готовом,показать на чем.
По оплате сделали,показали,получили оплату,установили на моем сервере.
Кандидатам отвечу на вопросы,все расскажу.
Заявки фрилансеров
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