Необходимо внести изменения в OpenFlashChart2. Ищу человека на две недели работы по задаче. Общее ТЗ будет выслан. Многое в исходном варианте есть, и требует расширения функционала: меню, курсор, обмен данными. Кратко: добавить ...
Разработка приложения Вконтакте
Необходимо реализовать приложение, аналог rasprodaga.ru
Иначе говоря, каталог распродаж с системой рейтингов и комментариев, где и рекламодатели и пользователи могли бы сами добавлять информацию о распродажах. Так же необходимо реализовать админку для редактирования информации и настройки прав доступов Рекламодатель-пользователь.
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