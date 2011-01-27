Разработка приложения Вконтакте

Необходимо реализовать приложение, аналог rasprodaga.ru

Иначе говоря, каталог распродаж с системой рейтингов и комментариев, где и рекламодатели и пользователи могли бы сами добавлять информацию о распродажах. Так же необходимо реализовать админку для редактирования информации и настройки прав доступов Рекламодатель-пользователь.

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