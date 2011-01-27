Создание сайта с готовым дизайном

Есть готовый дизайн, необходимо создать сайт, адаптировать его для просмотра в разных браузерах и устройствах типа телефона, айпада и тп Оставить возможность для внесения мною изменений, добавление фотографий, возможно еще одного раздела.

Стоимость работы 200 у.е.

Без предоплаты, к сожалению, научен горьким опытом.

Оплата проводится двумя частями, 50% при размещении готового сайта на вашем хосте + 50% при размещении на моем.

Срок выполнения - неделя

JPG дизайна в архиве