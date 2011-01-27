Необходимо внести изменения в OpenFlashChart2. Ищу человека на две недели работы по задаче. Общее ТЗ будет выслан. Многое в исходном варианте есть, и требует расширения функционала: меню, курсор, обмен данными. Кратко: добавить ...
Создание сайта с готовым дизайном
Есть готовый дизайн, необходимо создать сайт, адаптировать его для просмотра в разных браузерах и устройствах типа телефона, айпада и тп Оставить возможность для внесения мною изменений, добавление фотографий, возможно еще одного раздела.
Стоимость работы 200 у.е.
Без предоплаты, к сожалению, научен горьким опытом.
Оплата проводится двумя частями, 50% при размещении готового сайта на вашем хосте + 50% при размещении на моем.
Срок выполнения - неделя
JPG дизайна в архиве
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